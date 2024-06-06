Haberler Yaşam Haberleri Tarihi binanın istinat duvarı çöktü
Giriş Tarihi: 6.6.2024 11:23 Son Güncelleme: 6.6.2024 13:38

Tarihi binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul Fatih’te tarihi yapının bitişiğinde bulunan istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, AFAD ekipleri incelemede bulundu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tarihi binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kocamustafapaşa Mahallesi İzci Türk Sokak'ta saat 22.30 sıralarında apartmanların arasında kalan tarihi yapının bitişiğindeki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşlar yıkılan duvarı görünce durumu itfaiye, polis ve belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri inceleme yapması için olay yerine AFAD'ı çağırdı.

AFAD İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri çökmenin yaşandığı alanda detaylı inceleme yaptı. Bu sırada polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı bina sakinlerinin dışarıda ekiplerin inceleme yapmasını beklediği görüldü.

"EĞER GÜNDÜZ OLSAYDI BURANIN ALTINDA KALMIŞTIM"

İstinat duvarının çöktüğü bahçenin sahibi Ayşe Yücel, "Buradaki duvarda çatlaklar vardı zaten. Uzun zamandan beri söylüyoruz, şikayette bulunuyoruz. Hiç kimse ilgilenmedi. İBB'den geldiler, Fatih Belediyesi ilgilensin dediler. Eğer gündüz olsaydı muhtemelen buranın altında kalmıştım." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi binanın istinat duvarı çöktü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA