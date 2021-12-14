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Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:34 Son Güncelleme: 14.12.2021 09:59

Tarihi Cami’de sahte içki alarmı! Sahte alkolleri taşırken yakayı ele verdiler

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Tarihi Cami’de sahte içki alarmı! Sahte alkolleri taşırken yakayı ele verdiler

İstanbul Fatih’te bulunan Tarihi Rüstem Paşa Cami’sinin kıble tarafında kutular içerisinde bulunan 74 adet sahte içki bulunduğu tespit edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kutuları almaya gelen 2 yabancı uyruklu vatandaşı gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te bulunan Tarihi Rüstem Paşa Cami'sinin kıble tarafında kutular içerisinde bulunan 74 adet sahte içki bulunduğu tespit edildi. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. 12 Ekim saat 19.20 sıralarında Cami yakınlarından geçen bir vatandaş bir takım kutuların olduğunu fark etti. Kutuları inceleyen vatandaş içerisinde onlarca alkol şişesi görünce durumu emniyet güçlerine ihbar etti.

74 ADET SAHTE RAKI ELE GEÇİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kutuların içerisinde yaptığı incelemede 74 adet dolu rakı şişesine rastladı. Şişelerin üzerinde bulunan bandrollerden yapılan sorgulamada alkollerin sahte olduğu belirlendi. Polis ekipleri sahte alkollerin kime ait olduğunun tespit edilmesi için belirli bir süre beklemeye başladı.

KUTULARI TAŞIRKEN YAKAYI ELE VERDİLER

Aradan geçen bir süre sonra olay yerine yabancı uyruklu iki kişi gelerek kutuları taşımaya başladı. Polis ekipleri kutuları taşıyan şüphelileri gözaltına alarak ifadeleri alınması için karakola götürüldü. Karakolda ifade veren Mossarad A., ve Harun R., kutuların kime ait olduğunu bilmediklerini bir kişinin kendilerini bularak taşıma yapmaları için para verdiklerini ve suçsuz olduklarını ifade ettiler.

TUTUKLANDILAR

Ele geçirilen sahte içkilere inceleme yapılması için el konulurken ifadeleri alınan 2 şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Mossarad A., ve Harun R., sahte alkol üretiminde alakaları olmadıklarını ileri sürdü. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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Tarihi Cami’de sahte içki alarmı! Sahte alkolleri taşırken yakayı ele verdiler
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