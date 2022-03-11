Tarihi Derbent İstasyonu’nda tarihi gün

2019 yılının Mayıs ayında sinyalizasyon çalışması nedeniyle kapanan ve uzun süredir faaliyet göstermeyen Tarihi Derbent Tren İstasyonu tekrardan hizmete açıldı. İstasyonun bulunduğu Kartepe İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'ne gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında Derbent Tren İstasyonu'nun Mart ayında açılacağını belirtmişti. Açılış törenine AK Parti Milletvekili İlyas Şeker, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Metin Akbaş AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP Kartepe İlçe Başkanı Hayati Dilek ve Kartepeli vatandaşlar katıldı.

KOCAMAN: GEÇ OLDU GÜÇ OLMADI

Törende ilk konuşmayı yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bugün heyecanlıyız. Bizim çocukluğumuzun geçtiği Büyük Derbent Tren Garı'nın yeniden faaliyete geçmesi sebebiyle burada toplandık. Burası belli bir yaşın üzerinde herkesin beklediği çok değerli bir istasyon. YHT ve sinyalizasyon çalışmalarıyla alakalı bir miktar süre geçti. Biraz uzun oldu. Biraz geç oldu ama elhamdülillah güç olmadı. Sabreden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. İlçem adına emeği geçem herkese teşekkür ediyorum" dedi.

AKBAŞ: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş ise "Sinyalizasyon çalışmalarımız vardı. Bu nedenle bir süre büyük Derbent İstasyonu bölgesel trenleri duruşuna ara vermiştik. Sinyalizasyon çalışmalarını tamamlayarak kısa sürede bugün Adapazarı İstanbul arasında sefer yapan Ada Ekspres seferlerini başlatıyoruz. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. TCDD olarak ülkemiz sathında büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşın hizmetime amade bir şekilde görevimizin başındayız" şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN TELEFERİK SÖZÜNÜ TEKRARLADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Büyük derbent istasyonumuz hayırlı olsun, darısı teleferiğin başına. 25'inde ihalesi yapılacak. Parası hazır kasamızda duruyor ihale prosedürlerini bitir bitirmez inşat başlayacağız. Sözümüz senettir. Buradan bir kes daha teleferiğin de buraya hizmet edeceğini belirtmek istiyorum. Buradan artık Kartepe'ye çıkılacak" ifadelerini kullandı.

ŞEKER: HIZLI TREN AĞLARIYLA DONATTIK

AK Parti Milletvekili İlyas Şeker de söz alarak "Konu demiryolu olunca 2008'lere kadar gidiyorum. Teknik bir gezi düzenlemiştik Japonya'ya. Hızlı trene biner binmez göstergede 70 kilometreyi hızı görmüştük. Türkiye'de hızlı tren olur mu diye hayal bile edemiyorduk. Şimdi İstanbul'dan neredeyse tüm Türkiye'ye seferler yapılıyor. Türkiye'yi çok kısa bir süre içerisinde hızlı tren ağlarıyla donattık. 10 Bin kilometrenin üzerinde hat oluşturuldu. Hızlı trenin sağlıklı bir şekilde çalışması için sinyalizasyon ve altyapı çalışmaları b süreyi biraz uzattı. Sonunda Derbentliler muradına ermiş oldu. Vatandaşlarımız Köseköy İstasyonu'nu da gündeme almamızı istedi" dedi.

YAVUZ: ULAŞIMDA DEVRİM GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Vali Seddar Yavuz yaptığı konuşmada "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkemizi demir ağlarla ördük şimdi ise hızlı tren ağlarıyla ülkemizi örüyoruz. Ulaşımda devrim gerçekleştiriliyor. Yüzümüzün akı Devlet Demir Yolları teşkilatımızı tebrik ediyorum. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

KARAİSMAİLOĞLU: BU HATTAN AYDA 8 BİN YOLCU FAYDALANACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da telefonla bağlandığı törende "İstasyonumuzun açılışında fiziken bulunmasam da İstanbul'dan herkse sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hazırlık aşamasında istasyon ve peronun tadilatında emeği geçen tüm arkadaş yürekten kutluyorum. İstanbul seferi yapan Adapazarı bölgesel yolcu trenimiz Büyük Derbent istasyonu durağını yöre halkının hizmetine açıyoruz. Aylık ortalama 8 Bin yolcumuz bu hattan faydalanacak. Bölgenin turizmine önemli katkı sağlayacağız. Demiryolu ağını örmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

'EN ÇOK YATIRIM DEMİRYOLUNA'

Açıklamalarını sürdüren Bakan Karaismailoğlu, "Demiryolunu en çok yatırım yapıla ağ haline getirdik. Doğru batı hattında orta koridor üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında lider bir ülke konumuna geldik. Demiryolu hattını 14 Bin 550 kilometreye çıkartıyoruz. Programa katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Tren istasyonunun bütün memlekete, Kocaeli'ye ve Kartepe bölgesine hayırlı olmasını diliyorum. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.