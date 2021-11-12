Tarihi eser kaçakçıları yakalandı!

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kütahya- Afyonkarahisar Yolu PTS noktasında yapılan uygulamalarda , I. T. isimli şahsın üzerinden tarihi eserler yakalandı
Yapılan açıklamaya göre;Ele geçirilen eserlerin listesi şöyledir:
(82) adet sikke,
(3) adet yüzük,
(1) adet haç,
(1) adet anahtar,
(2) adet kolye ucu,
(1) adet kalp olmak üzere, toplam (90) parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler Arkeoloji Müzesine teslim edildi
Aslanapa İlçesinde oturan Şüpheli I. T. 'nin Adliyeye sevk edildiği öğrenildi