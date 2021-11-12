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Giriş Tarihi: 12.11.2021 22:44 Son Güncelleme: 12.11.2021 22:50

Tarihi eser kaçakçıları yakalandı!

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Tarihi eser kaçakçıları yakalandı!

Kütahya Emniyet KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan Operasyonda toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Kütahya- Afyonkarahisar Yolu PTS noktasında yapılan uygulamalarda , I. T. isimli şahsın üzerinden tarihi eserler yakalandı

Yapılan açıklamaya göre;Ele geçirilen eserlerin listesi şöyledir:

(82) adet sikke,

(3) adet yüzük,

(1) adet haç,

(1) adet anahtar,

(2) adet kolye ucu,

(1) adet kalp olmak üzere, toplam (90) parça tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen objeler Arkeoloji Müzesine teslim edildi

Aslanapa İlçesinde oturan Şüpheli I. T. 'nin Adliyeye sevk edildiği öğrenildi

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Tarihi eser kaçakçıları yakalandı!
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