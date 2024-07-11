Tarihi eser kaçakçılarına ağır darbe

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, İstanbul, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 24 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Türkiye'deki tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip yurtdışında yer alan müzayede evlerine yasadışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 47 şüpheli yakalandı. Zanlıların yapılan banka hesap hareketlerinin incelenmesinde Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki "Pazarlamacı" olarak tabir edilen zanlı ve aile bireylerine yaklaşık 72 milyon lira döviz cinsinden para gönderildiği ortaya çıktı. Paranın da suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı tespit edildi. Suç örgütünün aynı zamanda 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen 1057 tarihi eseri örgütün faaliyetleri kapsamında yurtdışına çıkardıkları belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 bin 325 sikke, 997 obje, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildiği öğrenildi.