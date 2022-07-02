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Giriş Tarihi: 2.7.2022 13:29 Son Güncelleme: 2.7.2022 13:57

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

BEKİR COŞKUN
Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 253 tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 253 tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser bulunduran, satan, sevk eden kişilerin suç ve suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

O.K. isimli kişinin tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda, O.K. isimli şüphelinin ikametinde tarihi eser bulundurduğu ve bu eserleri satmaya çalıştığı yönünde bilgiler elde eden ekipler, şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, O.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada, 253 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

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Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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