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Giriş Tarihi: 1.6.2022 13:54

Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yaptığı şok baskınla tarihi eser kaçakçılara geçit vermedi.

KOM Şube Müdürlüğü görevlileri Bolu il merkezinde yapılan çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen A.Ç. (46) ve İ.D. (46), kişilerin evlerine yaptığı şok baskında piyasa değeri çok yüksek olar tarihi eserleri ele geçirirken. Suça karışan 2 kişi ise gözaltına alında.

Yapılan baskında 75 adet dönemlere ait 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan üzerlerinde çeşitli figür ve yazıların bulunduğu sikke, 27 adet çeşitli dönemlere ait 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan obje, 1 adet define aramada kullanılan büyüteç, 1 adet define aramada kullanılan demir aparat, 2 adet define aramada kullanılan metal arama dedektörü, 1 adet herhangi bir belgesi ibraz edilemeyen kurusıkı tabanca, 55 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet herhangi bir belgesi ibraz edilemeyen av tüfeği, 21 adet av fişeğine el konuldu.

KOM Şubesinde gözaltına bulunan A.Ç. ile İ.D. ifadelerinin alınmasının ardından savcılığa sevk edilecekler.

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Tarihi eser kaçakçısı 2 kişi yakalandı
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