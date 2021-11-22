Tarihi eser kaçakçısına operasyon!

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi, tarihi eser kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden ve kültür varlıklarını yasadışı satışa sunmak isteyen şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalar ve teknik takip neticesinde bir şüpheli şahsın adresi tespit edilmesinin üzerine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, şüphelinin kullandığı araç içerisinde, arka koltuk ve bagaj kısmındaki bölmeye gizlenmiş vaziyette Tunç Çağı, Bizans Dönemi ve Roma dönemine ait oldukları tespit edilen 13 adet sikke, 59 adet tarihi eser obje, 2 adet büyüteç ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahsa, "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.