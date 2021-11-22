Tarihi eser kaçakçısına operasyon!

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi, tarihi eser kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden ve kültür varlıklarını yasadışı satışa sunmak isteyen şahıslara yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalar ve teknik takip neticesinde bir şüpheli şahsın adresi tespit edilmesinin üzerine operasyon düzenlendi.