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Giriş Tarihi: 5.4.2022 13:08 Son Güncelleme: 5.4.2022 13:21

Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Hatay’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, 84 adet sikke ve 1 adette taştan tablo ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde Antakya'nın Saraycık Mahallesi'nde ikamet eden E.T. isimli şahsın elinde bol miktarda tarihi eser olduğuna dair bilgiye ulaştı. Ulaşılan bilgi üzerine operasyon için düğmeye basan Kaçakçılık ve Oraganize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şansın evinde, üzerinde ve aracında yaptığı aramalarda 84 adet tarihi sikke ve 1 adet taştan tablo ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi E.T. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Hatay Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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