Tarihi eserlerde kuş önlemleri

Kireçiçerikli taşların kullanıldığı cephelerde güvercin ve kırlangıç gübrelerinin asitli içeriklerinden kaynaklı yüzey çözünmeleri gözlemlenebiliyor. Bakanlık arkeolojik alanlarda ve yapıların dış cephelerinde asitli çözeltilerin neden olduğu tahribatı kontrol altına almak amacıyla uygun temizlik yöntemlerini periyodik aralıklarla hayata geçiriyor. Örneğin atomize su kullanılarak yapılan yıkama işlemleri, çözünebilir tuzların taş bünyesinden çıkarılması amacıyla uygulanan kâğıt hamuru saf su uygulamaları, sülfat tuzlarının neden olduğu siyah alçı taşı bozulmalarına yönelik kimyasal temizlik uygulamaları bu amaç için tercih ediliyor. Bakanlık kuş pisliklerinin neden olacağı tahribatı önlemek amacıyla yaptığı temizlik işlemlerinin yanı sıra kuşları yapılardan uzak tutmak için de birden çok yöntem uyguluyor. Düşük frekanslı ses dalgaları yayan ve çatı saçaklarına döşenmiş sistemlere başvuruluyor. Kuşların sıklıkla konduğu yapıların saçak bölümlerine, paslanmaz çelikten kuş kondurmaz dikenli tel geriliyor. Böylelikle kuşların yapılara konması engelleniyor. Pek çok anıtsal yapıda da bu uygulamaya rastlanıyor. Yapılarda özellikle çatıdaki açıklıkların ince çelik tel kafesle kapatılmasına önem veriliyor.Örneğin, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yer alan Zeugma Antik Kenti'nde arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılan Danae ve Dionysos Villaları'nın üstü, atmosferik koşullara karşı korunması amacıyla korugan çatı ile kapatıldı. İçerideki hava sirkülasyonunun gerçekleşmesi amacıyla saçak ve yan duvarlar ince çelik tel kafes sisteminden oluştu. Çelik tel kafes, bu alanlardan kuş girmesini önlüyor. Söz konusu çatı sisteminde Kazı Başkanlığı ile Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün kontrolleriyle dönem dönem bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.