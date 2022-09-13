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Giriş Tarihi: 13.9.2022 21:44

Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıs suçüstü yakalanırken, 5 bin 715 sikke ve 140 çeşitli figürlerde obje ele geçirildi

İHA
Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Altındağ İlçesinde M.R.Ö. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonda M.R.Ö isimli şahıs tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

M.R.Ö. isimli şahsa yapılan üst aramasında 3 milyon TL değerinde olduğu 5 bin 715 adet sikke ve 140 adet çeşitli figürlerde obje ele geçirildi.

Ele geçen malzemelere el konulurken, şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

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Tarihi eserleri satarken suçüstü yakalandı
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