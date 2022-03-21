Tarihi ev alevlere teslim oldu! Mahallelinin “tinerci” isyanı

Yangın sabah saatlerinde Haseki Sultan Mahallesi Topçu Emin Bey Çıkmazı'nda bulunan ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nca koruma altına alındığı öğrenilen yaklaşık 100 yıllık ahşap evde meydana geldi.
Tarihi evden dumanlar yükseldiğini gören bölge sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.
Bir yandan ahşap evden alevler yükselirken bir yandan da mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Koruma altına alınması ve giriş çıkışları bariyerler ve demirlerle kapatılmasına rağmen madde bağımlılarının meskeni haline gelen tarihi evin yıkılması için defalarca kez mahalleli olarak başvuruda bulunduklarını belirten bölge halkı dert yandı.
Mahalle sakinlerinden Hüseyin Aktuğ "Ahşap evin hemen yanındaki apartmanda oturuyorum. Ahşap ev son bağımlılarının meskeni haline gelince çözüm bulunması için müraacatta bulunduk. Vakıflar Kurulu'nca koruma altına alındığı için yıkılmayıp çevresine set çekildi ama bağımlılar yine durmadı. Bugün yine 4 kişi geldi, içeri girdiler yangın çıkarıp kaçtılar" diye konuştu.
Ercüment Mısırlıoğlu ise "Evin giriş çıkışları demirlerle kapatılmıştı. Setin üstünden atlayıp demirleri bile sökmüşler. Bugün 4 tinerci demirlerin hepsini söküp içeride yangın çıkardılar. Mahalleli olarak çok sıkıntıdayız" ifadelerini kullandı.