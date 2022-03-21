Tarihi ev alevlere teslim oldu! Mahallelinin “tinerci” isyanı

Bir yandan ahşap evden alevler yükselirken bir yandan da mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterdi. Koruma altına alınması ve giriş çıkışları bariyerler ve demirlerle kapatılmasına rağmen madde bağımlılarının meskeni haline gelen tarihi evin yıkılması için defalarca kez mahalleli olarak başvuruda bulunduklarını belirten bölge halkı dert yandı.