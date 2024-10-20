Tarihi evi sel vurdu

Rize'nin Çayeli İlçesi Büyükköy Çaycılar Mahallesinde Okur ailesine ait 2 katlı 100 yıllık tarihi binanın çevresindeki taş duvarın çökmesi sonucu kullanılmaz hale geldi. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Çaycılar Mahallesinde Hamza Okur ve ailesine ait iki katlı 100 yıllık tarihi ev aşırı yağışlar sonucu arkasında bulunan taş duvarın çökmesi sonucu kullanılmaz hale geldi.

''100 YILI AŞKIN SÜREDİR BU EV AYAKTAYDI''

Rize'de birçok heyelan ve sele dayanan tarihi evde oturan Hamza Okur " Dedelerimizden kalan bir ev, birçok nesil bu evde doğdu, yıllarca ayakta kaldı ve birçok afet beldemiz ve mahallemizde olmasına rağmen hiçbir zarar görmemişti. Adeta teknolojik yapılara meydan okumuştu. Dedelerimizden bize kalan bu evin arkasında bulunan tamamen ahşaptan yapılan ve hiçbir teknolojik değişim yapmadığımız dede evimiz, taş duvarın çökmesi ile büyük hasar gördü. Önceki gece 03 sıralarında duvar çöktü, evde değildik. Doğadan gelene diyecek bir şey yok,can kaybı olmaması önemli, AFAD müdürlüğü ekipleri bölgemizde incelemelerde bulundu" dedi.