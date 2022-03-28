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Giriş Tarihi: 28.3.2022 13:47 Son Güncelleme: 28.3.2022 14:01

Tarihi Gar'ın restorasyonunda sona gelindi

NESLİHAN KONANÇ NESLİHAN KONANÇ
Tarihi Gar’ın restorasyonunda sona gelindi

Kırklareli'nde yaklaşık 2 yıldır İl Özel İdaresi tarafından restorasyonu yapılan Tarihi Gar Binası'nda sona gelindi. Kültürevi ve kafe olarak hizmet verecek olan gar binasının restorasyonu tüm hızıyla sürüyor. Gar binasındaki restorasyon çalışmalarını inceleyen Kırklareli Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada, "Geçmiş geleceğe ışık tutar. Bize tarihi anlatan, bize tarihi yaşatan eserleri ayakta tutacağız ki biz de geleceğimizi daha güçlü yaşayalım" dedi. Bilgin, Gar binasının da bulunduğu festival alanının millet bahçesi olarak düzenleneceğini de söyledi.

Fransızlar tarafından 1910-12 tarihleri arasında inşa edilen ve yıllardır atıl durumda olan tarihi tren garı ile ilgili Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında restorasyon çalışması başlatıldı.

Özgün mimarisiyle kentin sembol yapılarından biri olan tarihi garın restorasyonunda sona gelindi. Bodrum, 2 kat ve çatı katından oluşan tarihi yapı tamamlandığında kültürevi ve kafe olarak hizmet verecek.

"GEÇMİŞ GELECEĞE IŞIK TUTAR"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tarihi gar binasındaki restorasyonu inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Bilgin yaptığı açıklamada, "Şehrin geçmişini yaşatan tarihi bir değer. Özellikle ana hat dediğimiz Edirne'den İstanbul'a giden hatta tali olması nedeniyle uzun süre kullanılmamış. Toplumların en önemli değeri aslında geçmişle olan bağlarıdır. Geçmiş geleceğe ışık tutar çünkü. Bize tarihi anlatan, bize tarihi yaşatan eserleri ayakta tutacağız ki bizde geleceğimizi daha güçlü yaşayalım. Bu eserin onarılması bu manada önemlidir. Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından başlatılan restorasyonda sona gelindi. Bitmesine sayılı günler kaldı. Gar binamızın da bulunduğu festival alanı Millet Bahçesi olarak düzlenecek. Festival alanının içerisinde bulunan 5 binayı da restore edip, millet kıraathanesi, kütüphanesi, devlet konukevi, sanat merkezi, kafe ve restoran olarak hizmete kazandıracağız. Millet Bahçesi çalışmalarına da başlıyoruz. Kentimize hayırlı olsun" dedi.

Vali Bilgin, 44 dönümlük alanın millet bahçesi olarak düzenleneceğini ve buranın Kırklareli markasına değer katacağını söyledi.

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Tarihi Gar'ın restorasyonunda sona gelindi
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