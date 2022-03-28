Tarihi Gar’ın restorasyonunda sona gelindi

Fransızlar tarafından 1910-12 tarihleri arasında inşa edilen ve yıllardır atıl durumda olan tarihi tren garı ile ilgili Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi tarafından 2020 yılında restorasyon çalışması başlatıldı.

Özgün mimarisiyle kentin sembol yapılarından biri olan tarihi garın restorasyonunda sona gelindi. Bodrum, 2 kat ve çatı katından oluşan tarihi yapı tamamlandığında kültürevi ve kafe olarak hizmet verecek.

"GEÇMİŞ GELECEĞE IŞIK TUTAR"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tarihi gar binasındaki restorasyonu inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Bilgin yaptığı açıklamada, "Şehrin geçmişini yaşatan tarihi bir değer. Özellikle ana hat dediğimiz Edirne'den İstanbul'a giden hatta tali olması nedeniyle uzun süre kullanılmamış. Toplumların en önemli değeri aslında geçmişle olan bağlarıdır. Geçmiş geleceğe ışık tutar çünkü. Bize tarihi anlatan, bize tarihi yaşatan eserleri ayakta tutacağız ki bizde geleceğimizi daha güçlü yaşayalım. Bu eserin onarılması bu manada önemlidir. Valiliğimiz İl Özel İdaresi tarafından başlatılan restorasyonda sona gelindi. Bitmesine sayılı günler kaldı. Gar binamızın da bulunduğu festival alanı Millet Bahçesi olarak düzlenecek. Festival alanının içerisinde bulunan 5 binayı da restore edip, millet kıraathanesi, kütüphanesi, devlet konukevi, sanat merkezi, kafe ve restoran olarak hizmete kazandıracağız. Millet Bahçesi çalışmalarına da başlıyoruz. Kentimize hayırlı olsun" dedi.

Vali Bilgin, 44 dönümlük alanın millet bahçesi olarak düzenleneceğini ve buranın Kırklareli markasına değer katacağını söyledi.