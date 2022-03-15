Tarihi geçmiş ürünler zabıtaya takıldı

Gölcük Belediyesi Zabıta ekipleri; ilçe genelinde yaptıkları market denetimlerinde; son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen ürünlerin vatandaşlara satışına "Dur" dedi. Periyodik olarak marketlere yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, etiket ve kasa arasındaki fiyat farkı, stokçuluk ile ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeye devam ediyor. Bu kapsamda zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde; son kullanma tarihi geçmesine rağmen raflardan indirilmeyen çok sayıda ürüne el konuldu. Ürünlerin vatandaşa satışını gerçekleştiren işletmeler hakkında ise gerekli cezai yaptırım uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.



TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Yapılan denetimler sonucunda son kullanım tarihi geçtiği belirlenerek el konulan; gazlı içecek, süt, salça, yumurta, çikolata, çocuk maması, bisküvi, konserve, hazır yiyecek, pasta malzemelerinin aralarında olduğu ürünler, Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince imha edildi. Ekipler tarafından marketlerde yapılan stokçuluk denetimlerinde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.



ALIŞVERİŞ YAPAN VATANDAŞLARA UYARI

Para kazanmak uğruna vatandaşların sağlığıyla oynayanlara müsaade edilmediğini ifade eden Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin tarihini mutlaka kontrol etmeleri konusunda uyardı. Ekipler ayrıca; tat ve görünüm bakımından bozuk olan ürünleri de Alo 153 hattına bildirmelerini istediler.