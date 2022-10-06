Haberler Yaşam Haberleri Tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bulaşık suyu dökmüşlerdi! Valilikten açıklama geldi
Giriş Tarihi: 6.10.2022 11:31

Tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bulaşık suyu dökmüşlerdi! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa Valiliği, tarihi Gümrük Hanı içindeki su kanalına, ciğercilik yapılan lokanta çalışanının bulaşık suyu döktüğü ve bidonu kanalda yıkadığı görüntülerle ilgili, işletmeye yasal yaptırım uygulanacağını bildirildi.

DHA
Tarihi Gümrük Hanı’ndaki kanala bulaşık suyu dökmüşlerdi! Valilikten açıklama geldi

Tarihi ve kültürel yapısıyla ilgi çeken kentlerden Şanlıurfa'da, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan ve asırlardır canlılığını koruyan tarihi Gümrük Hanı'nı, her gün yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor. Sık sık balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl ile bağlantılı olan tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala, bölgedeki bir lokantanın çalışanı, iş yerinde biriken bulaşık suyunu döktü. İçinde yemek artıklarının da olduğu suyu döken kişi, daha sonra da bidonunu kanal suyunda yıkadı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasıyla bölge halkı tepki gösterdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Şanlıurfa Valiliği, ilgili işletmeye yaptırım uygulanacağını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:
"Balıklıgöl bölgesinde bulunan Gümrük Hanı'nda ciğercilik faaliyeti gösteren işletme tarafından bulaşık atık suyunun, Balıklıgöl havzasının olduğu dereye döküldüğü haberi üzerine, Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce şikayete konu bölgede gerekli incelemeler yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde ilgili işletme hakkında tutanak tutularak idari yaptırım uygulanmıştır. Ayrıca bölgedeki diğer işletmeler de uyarılmıştır. Çevreye karşı bu tür olumsuz davranış gösteren kişi ve işletmelere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Gerekli tüm yasal yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenecek bir encümenin tespit edeceği ceza miktarının 2 bin 977 TL ile 30 bin 72 TL arasında olması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve taşeron işçi düzenlemesi açıklaması: Bakan Vedat Bilgin tarihi duyurdu!
Bugün İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2022 Perşembe günü metro, metrobüs, otobüs, İETT, Marmaray toplu taşımalar ücretsiz mi, bedava mı?
SON DAKİKA: Bakan Akar'dan Yunanistan talimatı: Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz talimatlandırıldı, geri adım atmak yok
CHP’de panik! Bir günde maskeleri düştü
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Ziraat Bankası Ekim ayı emekli promosyon kampanyası: 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Başkan Erdoğan'ın başörtüsü için Anayasa hamlesi CHP'de moralleri bozdu! Engin Özkoç'un yüz ifadesi dikkat çekti
SON DAKİKA | Komadaki yaşlı kadına eziyette flaş gelişme! Bakan Koca duyurdu: Özel Bayındır Hastanesi'nin faaliyetleri durduruldu
Sigaraya zam mı geldi? Son sigara zammı sonrası 6 Ekim sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
CHP'de 'başörtüsü' kavgası! Kılıçdaroğlu'nun teklifi partiyi ikiye böldü!
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi Gümrük Hanı'ndaki kanala bulaşık suyu dökmüşlerdi! Valilikten açıklama geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA