Tarihi hamam restore ediliyor

Edirne'de 1400'lü yıllarda yaşamış Osmanlı Devleti'nin önemli paşalarından Gazi Mihal Bey anısına yapılan, uzun yıllardır atıl durumdaki Gazi Mihal Bey Hamamı, yapılacak restorasyon çalışmasıyla yenilenecek. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolunda bulunan ve zamanla madde bağımlıları ile definecilerin mekânı haline gelen tarihi Gazi Mihal Bey Hamamı için uzun zamandır beklenen restorasyon çalışmaları başladı. Edirne Valiliği'nce başlatılan çalışmalar kapsamında kemer ve kubbeleri ile Osmanlı'nın önemli mimarisini bugüne taşıyan önemli eserlerden tarihi hamamda ilk etapta çevre düzenlemesi ve kazı çalışmaları yapılıyor. Restorasyon çalışmalarını inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyonda yıl sonuna kadar önemli aşama kaydetmeyi hedeflediklerini belirterek, "Gazi Mihal Bey Hamamı, yapısı itibarıyla da çok özel bir hamam. Türkiye'de de örneğine çok az rastlanan hamamlardan bir tanesi. Restorasyon çalışması şu anda başladı. Bu senenin sonuna kadar belli bir aşamaya getireceğiz" dedi. Vali Sezer, "İşlevsellik konusunda birkaç tane projemiz var. Hamamlarla ya da Mimar Sinan eserleriyle ilgili bir müze yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.