Tarihi hamama ziyaretçi akını

Fatih İtfaiye Caddesi üzerinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Hamamı, 12 yıl süren restorasyonun tamamlanmasının ardından ziyaretçi akınına uğruyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından 1546 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan hamamın restore edilmesinden mutluluk duyduğunu belirten sanat tarihi araştırmacısı Elif Kabalıoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı görmemiz için açtı. Mimari dokuyu bizzat yerinde, restorasyon yapılmış halde hissedebiliyoruz. Hamamın günümüze birkaç çinisi ulaştı" dedi.