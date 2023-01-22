Tarihi Hasanpaşa Hamamı hak ettiği görünüme kavuştu

Trabzon'da, 1882 yılında II. Abdülhamit döneminde askeri hastaneye ve askeri kışlaya hizmet vermek için yapılan Tarihi Hasanpaşa Hamamı, Ortahisar Belediyesince yapılan restorasyon projesiyle yeni bir görünüme kavuştu. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, restorasyon projesi sona eren Tarihi Hasanpaşa Hamamı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Genç, "Restorasyonu tamamlanan Tarihi Hasanpaşa Hamamı, askeri müze konseptiyle nisan ayında hizmete açılacak" dedi. Yüklenici firma yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Genç, "Gerçekten de yüklenici firmamız çok titiz, ince işçilik isteyen, çok nitelikli bir çalışmaya imza attı. Bu nadide tarihi değerimizi güzel ve hak ettiği görünüme kavuşturdu" dedi.Hasanpaşa Hamamı'nın askeri müze konseptiyle nisan ayında hizmete açılacağını kaydeden Başkan Genç, "Projemiz ihale şartnamesine uygun olarak tamamlandı. Müze konseptiyle ilgili tasarım ve içerik çalışmalarımız ise titiz bir şekilde devam ediyor. Tarihi hamamın bünyesinde yer alan bütün unsurlar aslına sadık kalınarak, yeniden hayat buldu. Ben bir kez daha bu projede emeği geçen firma yetkililerimize, işçilerimize, Proje Etüd Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.