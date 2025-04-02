Tarihi hikâye, uluslararası kadro: “El Turco” şimdi GAİN’de

Ay Yapım imzasını taşıyan, başrolde Can Yaman'ın yer aldığı ve tamamı İngilizce çekilen ilk Türk dizisi "El Turco", tüm bölümleriyle GAİN'de! Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın, senaryosunu ise Kerem Deren ve Çisil Hazal Tenim'in üstlendiği dizi, sadece Türkiye'de değil, 31 farklı ülkede de yayınlanıyor.

Dünya genelinde ilgiyle beklenen dizi, kısa süre önce IMDb'nin "2025'in En Çok Beklenen Yeni Dizileri Listesi"ne girerek bu başarıyı elde eden ilk ve tek Türk dizisi oldu.

OSMANLI'DAN İTALYA'YA UZANAN BİR KAHRAMANLIK HİKâYESİ

Tarihi olaylardan ilham alan dizi, 1683'teki II. Viyana Kuşatması sırasında yaralanarak İtalyan Alpleri'ndeki Moena köyüne sığınan ve burada bir halk kahramanına dönüşen yeniçeri Hasan Balaban'ın hikâyesini anlatıyor. Başrolde Can Yaman'ın yer aldığı yapımda; Greta Ferro, Will Kemp, David Nykl, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres ve Madalena Aragão gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Haluk Piyes ve Armağan Oğuz gibi başarılı Türk oyuncular da rol alıyor.

Orhan Yeniaras'ın "El Turco: II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri" adlı kitabından uyarlanan dizi, yüksek prodüksiyon kalitesi, çarpıcı mekânları ve etkileyici kostüm tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Çekimleri Budapeşte'de gerçekleşen ve 6 bölümden oluşan "El Turco", tüm bölümleriyle GAİN'de.

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