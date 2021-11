Tarihi iki turizm kenti kardeş şehir olma yolunda

Geçtiğimiz eylül ayında, Karadağ'ın turistik kenti Budva Belediye Parlamento Başkanı Krsto Radovic, Budva Parlamento Meclis Üyesi Luka Lijesevic, Belediye Yönetim Kurulu Başkanı Miomir Pejovic, Nasional Turistik Organizasiyon Danışmanı Alem Dedeic, Turistik Organizasyon Budva Müdürü Maja Lijesevic, Akademija Znanja Başkanı Aleksandar Franeta, Yatırım Danışmanı Nadja Lakovic'den oluşan heyet Bodrum'u ziyaret etmişti. İki turizm şehri arasında kurulacak dostluk köprüsünün öneminin konuşulduğu ziyarette; Bodrum'un ve Budva'nın turizm ve ekonomi yönünden potansiyellerine ve benzerliklerine vurgu yapılmıştı.



İyi niyet mektubunun da imzalandığı ziyaret sonrası Karadağ heyetinin davetlisi olarak geçtiğimiz hafta bu ülkeye iade-i ziyaret gerçekleştiren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya da eşlik etti.



3 gün süren ziyaretler kapsamında Karadağ hükümeti Başbakan Yardımcısı Dritan Abazovic, Orman, Tarım ve Su Yönetimi Bakanı Aleksandar Stijovic, Ekonomi Bakanı Jakov Milatovic, Ekoloji Bakanı Ratko Mitrovic, Budva Belediye Meclis Başkanı Krsto Radovic ile yapılan görüşmelerin dışında, kıyı yönetiminden sorumlu kamu şirketi Morsko Dobro, HTP Budvanska Riviera, Academy of Knowledge (Bilgi Enstitüsü) ve Karadağ Parlamentosu da ziyaret edildi.



2500 yıllık geçmişiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Karadağ'ın sahil şehri Budva ile 3500 yıllık geçmişe sahip Bodrum arasında karşılıklı gerçekleştirilebilecek kültür, sanat ve turizm faaliyetlerinin konuşulduğu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ziyaretlerin geneliyle ilgili şunları söyledi; "Kıyı yönetiminden sorumlu kamu şirketi Morsko Dobro'ya yaptığımız ziyarette, Morsko Dobro Müdürü Mladen Mikijelj ve ekibinin katıldığı toplantıda sahillerimizde yaşanan ortak sorunlar ve bunların çözüm önerilerine yönelik alternatif fikirleri konuştuk. Aynı gün gerçekleştirdiğimiz diğer ziyarette ise HTP Budvanska Riviera isimli şirkette, Yönetim Kurulu Başkanı Miomir Pejovic ve ekibinden devlet ve özel sektör işbirliğinin oteller kanadında nasıl işlediği hakkında bilgiler edindik. Boder Başkanımız Ömer Faruk Dengiz bu ziyaret sırasında Bodrum'daki otellerimiz hakkında şirket yöneticilerine bilgiler sundu. Academy of Knowledge (Bilgi Enstitüsü) ziyaretinde ise Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandar Franeta ve Academy of Knowledge Müdürü Valentina Bellinger ile turizmde nitelikli personel konusu başta olmak üzere turizm konularında ortak hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri görüştük. Karadağ Parlamentosu ziyaretinde ise meclis üyelerinin ilgisiyle karşılandık. İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin iki turizm kenti arasında kurulacak dostluk köprüsünde önemli rol alacağını belirten meclis üyeleri, Bodrum ve Budva'nın her konuda işbirliği içerisinde bulunmasının ve kardeş şehir olmanın önemine dikkat çektiler. Ve son olarak Bodrum aşığı sevgili dostumuz Budva Belediye Meclis Başkanı Krsto Rodovic ve meclis üyelerine bizleri ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Bodrum'a geldiklerinde başlattığımız iyi niyet anlaşması ile kardeş şehir olma yolundaki çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz."