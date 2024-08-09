Gurbetçi Hüseyin Almanya’dan 43 yıl sonra dönüş yaptı: Diyarbakır’da huzur var, güven var

Diyarbakırlı 69 yaşındaki Hüseyin Tiryaki, 43 yıl önce Almanya'ya çalışmaya gitti. Yıllarca gurbette çalışan Tiryaki, çocuklarını Almanya'da bırakarak doğup büyüdüğü topraklara kesin dönüş yaptı. Gurbetçi Tiryaki, çocukluğun geçtiği memleketi Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde, yöresel gıda ürünlerinin satıldığı iş yerini açtı. Almanya'nın Hessen eyaletinde 43 yıllık anılarını geride bırakıp Diyarbakır'a yerleşen Tiryaki, "buralarda huzur ve güven" var diyerek, Diyarbakır'ın Avrupa'nın birçok ülkesinden daha güvenli olduğunu söyledi. Son zamanlarda artan üren fiyatlarına dikkat çeken Hüseyin Tiryaki, herkesin rahatlıkla alması ve bütçelerini sarsmaması amacıyla ürünlerini piyasanın altında satıyor.

ÜÇ YIL ÖNCE KESİN DÖNÜŞ YAPTI

Diyarbakır'dan 23 yaşındayken Almanya'ya çalışmaya gittiğini belirten Hüseyin Tiryaki, 3 yıl önce ise emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptığını söyledi. Yıllarca çalıştıktan sonra emekli tazminatı ve birikimiyle çocukluğun geçtiği tarihi Sur ilçesinde iş yeri açmaya karar verdiğini ifade eden gurbetçi Hüseyin Tiryaki, kentin adeta kalbi niteliğindeki Gazi Caddesi'nden yöresel ürünlerin satıldığı iş yerini kurduğunu kaydetti.

"DİYARBAKIR'DA HUZUR VAR, GÜVEN VAR"

Çocuklarının Almanya'da kaldığına dikkat çeken Tiryaki, "Diyarbakır'da huzur var, güven var, kesintisiz bir yaşam var. Kentimiz Avrupa'nın birçok kentinden daha güzel ve güvenlidir. Şuana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çocukluğumun ve gençliğimin bir bölümü buralar da tarihi ilçe Sur'da geçti. Yeniden buralara gelmemin ve buralarda yaşamanın mutluluğunu içerisindeyim. Eskiden buralar böyle değildi, şimdi Sur artık Dünya'nın da gözbebeği oldu" dedi. İş yerinde ürünleri piyasanın altında sattığını belirten Tiryaki, "Önemli olan para değil, herkesin rahatlıkla almasını istediğim için ürünleri piyasanın altında satıyorum" ifadelerini kullandı.