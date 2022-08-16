Tarihi ipek fabrikası küle döndü

"CAN KAYBI OLMAMASI TEK TESELLİMİZ"

Yangın bölgesine gelerek yapılan müdahaleyi yenide inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, "Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan tarihi binada oluşan maddi hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina. Yerleşim yerinin eski olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşadık ama Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, başta olmak üzere 30 araçla, gönüllü kuruluşlarımızla birlikte olaya tam teşekküllü müdahale edildi. Burası eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle bir felaket de söz konusu olabilirdi. Neden çıktı? Bir sabotaj var mıdır? İlgili birimler bu konuda detaylı araştırmaları yapacaklardır" dedi.