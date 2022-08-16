Tarihi ipek fabrikası küle döndü

Bursa'da gece saatlerinde Demirkapı mahallesindeki alev topuna dönen tarihi bina kenti aydınlattı. 4 katlı tarihi ahşap binadan yükselen alevler itfaiyeyi alarma geçirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yakınındaki bir başka eski binaya daha sıçrayan alevlere 30'un üzerine söndürme aracı müdahale etti.
Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan alevler söndürülürken, soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına dek sürdü. 1920'li yılların sonuna kadar Rum kilisesi olarak kullanılan tarihi bina daha sonra uzun yıllar ipek üretim ve işleme fabrikası olarak faaliyet göstermişti. Fabrikanın 1993 yılında faaliyetine ara verilmesinin ardından kullanılmayan 4 katlı ahşap bina küle döndü.
"CAN KAYBI OLMAMASI TEK TESELLİMİZ"
Yangın bölgesine gelerek yapılan müdahaleyi yenide inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, "Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan tarihi binada oluşan maddi hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina. Yerleşim yerinin eski olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşadık ama Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, başta olmak üzere 30 araçla, gönüllü kuruluşlarımızla birlikte olaya tam teşekküllü müdahale edildi. Burası eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle bir felaket de söz konusu olabilirdi. Neden çıktı? Bir sabotaj var mıdır? İlgili birimler bu konuda detaylı araştırmaları yapacaklardır" dedi.