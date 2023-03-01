Tarihi Kapalı Çarşı’da esnaf kepenk açmaya başladı

Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Hayrettin Güngör, "6 Şubat'ta yaşadığımız felaket sonrası şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları önceliğimiz.