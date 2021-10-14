Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın hali harap!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdem Hünü'yü ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Başkanların gündeminde esnaf kredileri vardı. Başkan Hünü; finans sıkıntıları olmadığını, limitin 275 Bin TL'ye çıkarılması ve düşük faizli, uzun vadeli ödemelerden memnun olduklarını dile getirirken; Başkan Sürekli de ekonomik göstergelerin umut verici olduğunu belirterek şunları söyledi; "Esnafımız, pandemi sürecinin kahramanlarından. Sabır ve sebatı ile büyük direnç gösterdiler. Merkezi idare de onlara pek çok kolaylık sağlayarak can suyu olmaya çalıştı. Elbette destekler devam edecek. Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile finansal sorunlarını çözmeleri için önemli destek ve esneklikler sağlandı. Onlara nefes, dertlerine çare olmaya devam edeceğiz."





İZMİR'İN KALBİNE BYPASS YERİNE PANSUMAN!



Havra Sokağı'ndan başlayarak gününü Kemeraltı esnafıyla geçiren AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; "25 yıldır CHP idaresinde olan İzmir'in tarihi çarşısı tarihe gömülmek üzere. Kışın yağmur, yazın kokuyla başları dertte ve halen çözüm üretmek yerine günü kurtaran bir anlayışla karşı karşıya. Esnafı dinliyoruz, yaşadıkları tam bir kabus. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır yağmur suyu ve kanalizasyon ayrıştırma projelerini öteliyor. Son çeyrek asırdır ihtiyaç duyulan 5 bin kilometrelik hattın sadece yüzde 12'si yapılabilmişler. Pandemi sürecini de tamamen oturarak geçirdiler. Havra Sokağı'ndaki yeni düzenlemeleri durumu ne kadar hafife aldıklarının göstergesi. Agora'yla çarşı tarihini, havraları birleştirmenin yolu bu değil. Bu bir alt yapı planlaması da gerektirir. Trafikten otoparka kadar sorunları çözerek ilerlemeliler. İzmir'in kalbine bypass yerine pansuman yapıyorlar ki; bu ölüme mahkûm etmektir'' diye konuştu.





ÇARŞI ESNAFI KARA KARA DÜŞÜNÜYOR



Başkan Sürekli, Kızlarağası Hanı'nda vatandaş ve esnafla çay içip sohbet ederken, çarşının sokaklarında da uzun süre dolaşarak iş yerlerini ziyaret etti. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı ayakta tutan esnafın yerel idare sorunları nedeniyle ayakta duramayacak hale geldiğini belirten Sürekli, kendisine aktarılan sorunlara ilişkin şunları söyledi; "Şimdi kış kapıda. Çarşı esnafı kara kara düşünüyor. Su baskınları için 7-24 nöbet hazırlığında olduklarını söylüyorlar. Ne kadar çağ dışı! 7 bin yıllık geçmişi ile neredeyse bir ada büyüklüğüne, 80 hektar alana, 9 binin üzerinde işletmeye ve sayısız meslek koluna sahip Kemeraltı'na bu reva değil! Kötü koku, bozuk yollar, taşan mazgallar İzmirlileri Kemeraltı'ndan uzaklaştırmış. CHP'li Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait otopark ücretlerinde, teşvik edici bir indirim talebini dahi karşılıksız bırakmış. İzmir'in dört yanı aynı sorunları yaşıyor: Çökmüş bir alt yapı, kötü koku, trafik ve CHP'li belediyelerin kayıtsızlığı."