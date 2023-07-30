Tarihi kilisede Türk, Fransız ve Ermeni sanatçılardan muhteşem konser

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 8 yıl önce 'sözde özerklik' bahanesiyle PKK'lı teröristler tarafından açılan hendekler nedeniyle ağır hasar gören ve bakanlık tarafından onarılan tarihi Surp Giragos Kilisesi'nde Türkiye, Fransa ve Ermenistan'dan kadın sanatçıların oluşturduğu "MİASİN" grubu, farklı dillerde şarkılar seslendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında aslına uygun yapılan ve geçen yıl ibadete açılan kilisedeki konserde Türkçe, Fransızca, Ermenice ve Kürtçe şarkılar seslendirildi.