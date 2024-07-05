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Giriş Tarihi: 5.7.2024 16:50 Son Güncelleme: 5.7.2024 16:51

Tarihi Kızlar Manastırı'nda müzik dinletisi

Trabzon'un tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olan Kızlar Manastırı'nda Büyükşehir Belediyesi'nin bando ekibi tarafından düzenlenen  müzik dinletisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Tarihi Kızlar Manastırı’nda müzik dinletisi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kültürel faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlamaya devam eden ve şehrin gözde mekanları arasında yer alan Kızlar Manastırı'nda müzik dinletisi ile ziyaretçilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı amaçladık. Müzik dinletisine vatandaşlarımız ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Manastırımızdaki bu etkinlik her perşembe günü gerçekleştirilecek. Ziyaretçilerimiz tarihi mekanda zamana yolculuk yaparken, kültürün ve sanatın keyfini çıkaracak" denildi.

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Tarihi Kızlar Manastırı'nda müzik dinletisi
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