Tarihi Kızlar Manastırı’nda müzik dinletisi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kültürel faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor. Yerli ve yabancı çok sayıda turisti ağırlamaya devam eden ve şehrin gözde mekanları arasında yer alan Kızlar Manastırı'nda müzik dinletisi ile ziyaretçilere keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı amaçladık. Müzik dinletisine vatandaşlarımız ve turistler yoğun ilgi gösterdi. Manastırımızdaki bu etkinlik her perşembe günü gerçekleştirilecek. Ziyaretçilerimiz tarihi mekanda zamana yolculuk yaparken, kültürün ve sanatın keyfini çıkaracak" denildi.