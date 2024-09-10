Tarihi köprüyü yazı tahtasına çevirdiler

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Caddesi'nde bulunan tarihi Çırağan Sarayı Köprüsü, Sultan Abdülaziz döneminde Çırağan Sarayı ile birlikte yaptırıldı. Köprü, Yıldız Sarayı ile Çırağan Sarayı'nı birbirine bağlayan nadide bir eser olarak biliniyor. Fakat günümüzde köprü bakımsız ve harap halde. Günde on binlerce kişinin geçtiği Çırağan Caddesi'nin üzerinde bulunan köprü, sütunlarının çürümesiyle son zamanlarda tehlike arz ediyor. Köprünün içerisinde bulunan tarihi kapının üzerinde ise çizimler ve yazılar bulunuyor. Yerli ve yabancı turistler tarafından da adeta yazı tahtasına dönüştürülen köprü, restore edilmeyi bekliyor.Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, tarihi köprünün sütunlarının çürümeye başladığını ve günden güne vatandaşlar için tehlike arz ettiğini belirtti. Yavaşçay, "Bu köprü, türünün ilk örneği. Ayrıca burası, Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu ilk ve son üst geçit. 110 sütunla yapılan ve eşi benzeri olmayan bir köprü. Köprünün iç kısmında Çırağan Sarayı ile bağlantı sağlayan bir kapı var. Onun bir kısmı toprağın altında kalmış. Diğer kısmına ise maalesef vatandaşlar tarafından yazılar yazılmış. Kapı bugün çok kötü bir durumda. Köprünün bazı sütunlarında da kırılmalar mevcut. Bu köprünün en kısa sürede restorasyona alınması lazım. Çünkü oradan birçok vatandaş ve turist geçiyor. Bu İstanbul için kötü bir imaj oluyor" dedi.