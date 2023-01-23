Tarihi kütüphane öğrencilerin hizmetinde

Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve yaklaşık iki yıl önce Hatay Valiliği öncülüğünde kültür-sanat merkezi haline getirilen tarihi binadaki kütüphane, imkanları ve konforu sayesinde ders çalışan ve sınavlara hazırlanan öğrencilere ev ortamını aratmıyor. 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet veren tarihi yapı, o günden 2021'e kadar sinema, künefe salonu, lokanta gibi iş kolları için kullanıldı. Hatay Valiliğince 2 yıl önce satın alınarak kamulaştırılan ve aslına uygun restore edilen bina, 23 Temmuz 2021'de üst kısmında yer alan kütüphane ile Meclis Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açıldı. İçerisindeki 2 bin 213 seçme kitapla 7 gün 24 saat hizmet veren kentin en işlek noktasında bulunan tarihi binadaki Vali Rahmi Doğan Kütüphanesi, vatandaşlar ve öğrencilerden ilgi görüyor. Son bir yılda 42 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphanede, ücretsiz çay, kahve ikramları ile sınırsız internet imkanı da bulunuyor. Özellikle ders çalışanların müdavimi olduğu kütüphanede öğrenciler, yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor.Hatay Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Sabahattin Sağlam, kentin büyük bir ihtiyacı olan kütüphanenin, yıllarca amacı dışında kullanılan tarihi binaya çok yakıştığını ifade etti.