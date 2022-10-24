Tarihi medresedeki hırsızlık bekçilere takıldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Üftade Sokak'ta devriye görevi yapan bekçiler, Üftade Camii'nin 530 yıllık medrese bölümü 'Darül Kurra'nın kubbe kısmında bulunan bir şüphelinin kurşun levhaları söktüğünü fark etti. Şüpheliyi yakalamak için medresenin giriş kısmına yönelen ekipler bu sırada erketede bekleyen U.C. ile karşılaştı. Ekipleri karşısında gören U.C. medresenin çatısındaki arkadaşı Emrah A.'yı uyararak olay yerinden kaçtı. Hızla çatıya çıkarak Emrah A.'yı kıskıvrak yakalayan ekipler olay yerinden kaçan U.C.'nin peşine düştü. Ancak yaklaşık 10 dakikalık takibin ardından izini kaybettiren U.C. kayıplara karıştı.

YERİNİ ÖĞRENMEK İSTEDİLER

Bu sırada Emrah A.'nın cep telefonunun çaldığını fark eden ekipler, aramaya cevap vererek Emrah A.'dan arkadaşı U.C.'yle konuşmasını ve yerini öğrenmesini istedi. U.C.'nin bulunduğunu iddia ettiği konumları kontrol eden ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Ancak izine rastlanamayan U.C. kayıplara karıştı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edilen Emrah A. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken sökülen kurşun levhalar muhafaza altına alındı. Olay yerinden kaçan U.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.