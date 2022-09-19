Tarihi Merkez Efendi Fırını alevlere teslim oldu

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda önceki gece 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sırada üst katlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın saatler sonra kontrol altına alındı. 2015'te restore edilen ve vatandaşların hizmetine açılan 3 katlı tarihi fırının üst eklenti yerleri yangın sonucu yıkıldı. Soğutma çalışmalarının ardından fırında enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Öte yandan İstanbul Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan plastik kasa ile palet ve kimyasal maddelerin depolandığı bir işyerinin bodrum katında yangın çıktı. Yangın, 20 saat süren müdahale sonucunda kontrol altına alındı.