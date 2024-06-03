Tarihi operasyon… Piyasa değeri 720 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son yolların en geniş kapsamlı "Sahte ve Kaçak Oto Yedek Parçası" operasyonuna imza attı. Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen sahte otomobil yedek parçalarına bazı markaların logolarını basarak ve İstanbul Ümraniye'de sahte belge imalatı yapılan bir adresten sahte belge temin ederek kurumsal firmalara, büyük araç filolarına ve kamu kurumlarına satan bir şebeke tespit edildi. Yüklü miktarda kamu zararına yol açan ve sahte otomobil yedek parçalarının tutulduğu depolarda yoğun gece mesaisi yaptıkları tespit edilen şebekenin üyelerinin sahte oto yedek parçalarını yurt dışına da sattıkları saptandı.

FİRMALARA VE KAMU KURUMLARINA SATMIŞLAR

Bazı firmaların da şebeke üyelerinden satın aldıkları sahte oto yedek parçalarını ulusal ve uluslararası nitelikte bazı kurumsal firmalara ve kamu kurumlarına sattıkları belirlendi. İstanbul, Bursa, Düzce, Adana, Hatay ve Ankara'da 16 farklı firmaya, 3'ü şebeke üyelerinin kullandığı depolara olmak üzere toplamda 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

18 kişi "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet" suçlarından gözaltına alındı. Aralarında lüks markalı araçlara ait isim ve logoların yer aldığı, piyasa değeri yaklaşık 720 milyon 915 bin lira olan toplamda bir milyon 607 bin 830 sahte ve kaçak oto yedek parçası ele geçirildi. Ele geçirilen 60 kamyon sahte oto yedek parçası İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.