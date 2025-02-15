Tarihi sarnıçta ruhsatsız masaj salonu ve SPA!

İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan bir otelde faaliyet gösteren işletme, 1500 yıllık tarihi sarnıcı SPA (masaj) merkezine çevirdi. Sarnıç içine havuz koyan merkez alt kata ise özel bölmeli masaj salonları yaptı. Müşterilerine 40 dakika masaj, 40 dakika da havuz hizmeti sunduğu belirtilen tarihi sarnıç içindeki işletmenin bu hizmetler karşılığında 100'er euro'dan kişi başı 200 euro (7 bin 600 TL) aldığı öğrenildi. Tarihi yapıya zarar veren işletmenin ruhsatsız olduğu öğrenildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sarnıcın masaj salonuna çevrilmesiyle ilgili işlem başlattı. Bu kapsamda ilk önce 15 Kasım 2022 tarihli kurul kararı ile sarnıç ve mahzendeki aykırılıkların 6 ay içerisinde ilgili idare denetiminde kaldırılmasına yetki verildi. Ancak buna rağmen işletme herhangi bir işlem gerçekleştirmedi. 26 Aralık 2023'te suç duyurusunda bulunuldu. Sarnıçın ruhsatsız kullanımıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.