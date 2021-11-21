FATİH Belediyesi tarafından tarihi su yapılarının, şehir, kültür, mimari, edebiyat, din ve toplum açısından değeri, günümüzdeki kullanım durumları ve işlevlendirmeleri, mevcut sorunlar ve koruma önerileri gibi konuların ele alındığı, "Tarihi Su Kültürü ve Yapıları Sempozyumu" sona erdi. Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde (FKSM) iki gün süren sempozyum kapsamında; Mimar Sinan'ın Su Yapıları, Su Medeniyetimizi İnşa Eden Unsurlar gibi başlıkların yanı sıra, sebil kitabelerinden İstanbul çeşmelerine, çukurbostanlardan sarnıçlara kadar geçmişten günümüze su kültürü ve yapıları geniş bir şekilde ele alındı.