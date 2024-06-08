Tarihi Sur ilçesinin Hong Kong’lu konukları

8 yıl önce yaşanan hendek olaylarından yıkıma uğrayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 'Sur İhya Projesi' kapsamında yeniden ayağa kaldırılan ve turizmde önüne büyük hedefler koyan Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi, kalabalık bir Çinli grubu ağırladı. Çin'in Özel İdari Bölgesi Hong Kong'da faaliyet gösteren Deniz İpek Yolu Topluluğu, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 41 kişi bereketli hilal olarak kabul edilen bölge turuna çıktı. Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki tarihi mekânları gezen grup Diyarbakır'a geldi. Asurlardan kalma Eğil Kalesi, Dicle Baraj Gölü'nü gezen turistler, daha sonra Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki Surp Giragos Kilisesi, Dört Ayaklı Minare, Ulucami, Hasanpaşa Hanı, Irak'ın başkenti Bağdat'a kadar uzanan İpekyolu'nun geçtiği On gözlü Köprü ve Zerzevan kalesi gibi yerleri dolaştı.42 derece sıcakta, buradaki tarihi eserlere hayran kalan Çinli grup, bölgede kendilerine gösterilen ilgiden de memnun kaldı. Bu yıl önüne 2 milyon turist hedefi koyan Diyarbakır, son dönemlerde ilk kez kalabalık bir yabancı turist grubunu ağırladı.