Tarihi surlarda bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı

Fatih Topkapı mahallesinde 15 Eylül günü yaşanan olay da bir görgü tanığı polisi arayıp tarihi surların üzerinde bir ceset olduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kişinin öldüğünü tespit etti. Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kim olduğunu tespit etmek için çevrede araştırma başlattı. Sur çevresinde kalan bazı evsizleri olay yerine getiren polis ekipleri, ölen kişiyi tanıyıp tanımadıklarını sordu. Bilgi alınanlar arasından ikisi kadın toplam 3 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze itfaiye ekiplerince yangın sepetiyle surlardan indirildi. Cenaze, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KÖPEK HIRSIZLIĞI CİNAYET SEBEBİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ilk olarak cesedin bölgede bimekan olarak yaşayan 32 yaşındaki İhsan Çakmak'a ait olduğunu belirledi. Çalışmaların devamında alınan ifadeler doğrultusunda Çakmak ile aynı bölgede yaşayan evsizlerden Enes Y.'nin birkaç hafta önce bir köpek hırsızlığı yüzünden husumetli oldukları anlaşıldı. İddiaya göre ikili birbirilerini köpeklerini çaldıkları için suçluyorlardı. Olay günü de aynı yerde buluşup tartışamaya başladılar. Çıkan kavgada İhsan Çakmak bıçaklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çalışmaların devamında şüpheli Enes Y. dün sabah saatlerinde Bayrampaşa'da gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.