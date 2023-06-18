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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Tarihi surlarda heyecan veren keşif

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tarihi surlarda heyecan veren keşif
Bursa'nın iznik ilçesinde yapımı 2 Bin 300 yıl öncesine uzanan surların gizemi, arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkıyor. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından tarihi surların Yenişehir Kapı bölümünde sürdürülen arkeolojik kazılar, kenti savunma amaçlı yapılan surların farklı amaçlar için de kullanıldığını gözler önüne serdi. İç ve dış surlar arasındaki alanın Bizans ve Osmanlı dönemlerinde mezarlık olarak kullanıldığını gösteren çok sayıda iskelet ortaya çıktı. Kazı Başkanlığını yürüten Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Mustafa Şahin, "Elde ettiğimiz bulgulara göre bunlar saldırılar esnasında ölen Bizanslı ya da şehit düşen İslam askerlerine ait değil. Düzenli bir defin olduğunu bize gösteriyor" dedi.

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Tarihi surlarda heyecan veren keşif
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