Tarihi surlarda korkunç kaza

Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Van'dan Diyarbakır'a gezmeye giden 12 yaşındaki Zeynep Nursima Tümen tarihi surlardan düşerek yaşamını yitirdi. Olay dün merkez Sur ilçesinde yaşandı. Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle Van'dan ailesiyle Diyarbakır'a gelen Zeynep Nursima Tümen, tarihi yerleri dolaştı. Ardından tarihi surlarda gezintiye çıkan Tümen, bir anda dengesini kaybederek düştü. Sert zemine düşen talihsiz kız ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tümen hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Zeynep Nursima kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Zeynep Nursima Tümen, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra cenazesi toprağa verilmek üzere ailesi tarafından alınarak Van'a götürüldü. Polis, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.