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Giriş Tarihi: 11.7.2024

Tarihi üniversite binasında tadilat yangını

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tarihi üniversite binasında tadilat yangını
İstanbul Üsküdar'daki Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne ait yaklaşık 121 yıllık tarihi binanın çatısında, tadilat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yanan çatının kubbe kısmı bir anda çöktü. Alevlerin binanın diğer kısımlarına sıçramaması için büyük çaba harcayan ekipler, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bir kişinin dumandan etkilendiği can kaybı ve yaralanma olmadı. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Devletimizin sağladığı destek ve koordinasyon sayesinde bu talihsiz olayın etkileri minimize edilmiştir. İtfaiye ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.
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Tarihi üniversite binasında tadilat yangını
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