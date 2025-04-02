Tarihi Uzun Çarşı eskisinden de güzel olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasara uğrayan illerde konutların yanı sıra şehir merkezindeki çarşıları da yeniden inşa ediyor. Hatay'ın tarihi dokusunun önemli simgelerinden biri olan tarihi Uzun Çarşı esnafı da yine bakanlık desteğiyle çarşının yakınındaki geçici işyerlerinde ticarete devam ediyor. TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yeni işyerlerinin yapımını ise sürdürüyor.Künefeci Nurettin İmren de bakanlığın tahsis ettiği geçici çarşıdaki işyerinde tatlılarını yapmaya devam ediyor. Nurettin Usta, bu yıl içinde yeni işyerine de kavuşacak. İmren, çarşının inşaatının hızla sürdüğünü belirterek, "Şu an şehirdeki tüm çabanın bizim için olduğunun farkındayız. Çalışmaların hızından dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz. Eskisinden daha güzel olacağına inanıyoruz. Çarşımız dünyanın cenneti" dedi. İmren'in hikâyesini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "İyi günde de kötü günde de, acıda da bayram sevinçlerimizde de... 11 ilimizden asla ayrılmıyoruz. Nurettin Usta'nın 'Dünyanın cenneti' dediği Uzun Çarşı'ya kavuşacağı günler çok yakın. Antakya'mızı yine kadim medeniyetlerin merkezi yapacağız" ifadelerini kullandı. Uzun Çarşı'da TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 69 konut ve 845 işyeri olmak üzere toplam 914 bağımsız bölüm yapılıyor.