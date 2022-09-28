Tarihi yakınlaşma: Bir sonraki fotoğraf 107 yıl sonra

BU ANI BEKLEMEK TARİFSİZDİ

Fotoğrafçılar da tarihi yakınlaşma nedenliyle benzersiz bir mesaideydi. Görsel şöleni fotoğraflayan astrofotoğrafçı polis memuru Fatih Önen "Bu tarihi anı iple çekiyorduk, planlamasını yapmıştık. Önceki gece iki gezegenin en yakın noktaya geldiği andı. Ben de Ankara Etimesgut'tan bu anı fotoğrafladım. Tarihi ve heyecan verici bir andı. Jüpiter'i önceki sene Aralık ayında fotoğraflamak istemiştim ama hava bulutlu olduğu için fotoğraflayamamıştım. Bu sefer fotoğraflama şansı yakaladım, çok güzeldi. Dünyanın dört bir yanından birçok insanın aynı amaç uğruna hep birlikte bu anı beklemesi tarifsizdi. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Adeta mental olarak güçlendim. Uzayı gözlemlemek insana her şeyi unutturuyor" ifadelerini kullandı.