Tarihi yakınlaşma: Bir sonraki fotoğraf 107 yıl sonra

Jüpiter güneş sisteminin en büyük gezegeni. Güneşe yakınlık olaraksa Dünya ve Mars'ın ardından 5. sırada yer alıyor. Jüpiter'in dairesel yörünge üzerinde hareket eden diğer gezegenlerin aksine tıpkı Dünya gibi eliptik bir yörüngeyi takip ettiği biliniyor. Bu nedenle de Dünay ve Jüpiter arasındaki mesafe değişkenlik gösteriyor. Önceki gece de bu iki gezegen için tarihi bir gündü.
En son 1963 yılında dünyaya oldukça yaklaşan Jüpiter, tam 59 yılın ardından dün gezegenimize en yakın noktaya geldi. Yaklaşık 591 milyon kilometre öteden kendini gösteren Jüpiter 4 uydusu ile birlikte aydan sonra dün geceyi aydınlatan en büyük gökcismiydi. Önceki gece başını gökyüzüne çevirenler çıplak gözle bu tarihi ana tanıklık etme fırsatı yakaladılar.
BU ANI BEKLEMEK TARİFSİZDİ
Fotoğrafçılar da tarihi yakınlaşma nedenliyle benzersiz bir mesaideydi. Görsel şöleni fotoğraflayan astrofotoğrafçı polis memuru Fatih Önen "Bu tarihi anı iple çekiyorduk, planlamasını yapmıştık. Önceki gece iki gezegenin en yakın noktaya geldiği andı. Ben de Ankara Etimesgut'tan bu anı fotoğrafladım. Tarihi ve heyecan verici bir andı. Jüpiter'i önceki sene Aralık ayında fotoğraflamak istemiştim ama hava bulutlu olduğu için fotoğraflayamamıştım. Bu sefer fotoğraflama şansı yakaladım, çok güzeldi. Dünyanın dört bir yanından birçok insanın aynı amaç uğruna hep birlikte bu anı beklemesi tarifsizdi. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Adeta mental olarak güçlendim. Uzayı gözlemlemek insana her şeyi unutturuyor" ifadelerini kullandı.
HEYECANI ÇOK FARKLIYDI
Jüpiter'i İstanbul'dan fotoğraflayan fotoğrafçı Fatih Ekmen ise "Gökyüzünü çok seviyorum. 2019'da ilk ay fotoğrafımı çektiğimde çok heyecanlanmıştım. O gece de fotoğraf makinemin ekranında Jüpiter'i gördüğümde şok oldum, günlerdir bunu bekliyordum. Jüpiter'in parlaklığını gördüğümde hayran kaldım. Jüpteri ve uydularını fotoğrafladım. Günlerdir takip ediyordum. Ömrümün geri kalanında böyle bir ana bir daha tanık olamayacağım. O gece benim için çok hisliydi, heyecanı çok farklıydı" diye konuştu.
Dünya ve Jüpiter'in bir sonraki yakınlaşmasının tam 107 yıl sonra 2129'de gerçekleşeceği öngörülüyor.