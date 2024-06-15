Tarihi Yalı sorgununa karışan şüphelilerden biri daha yakalandı

Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda geçtiğimiz Pazar günü 03.30 sıralarında meydana gelen ve 130 Milyon değerinde dövizin çalındığı hırsızlık olayında bir şüpheli daha yakalandı.







Balıkesir Emniyeti ile irtibata geçen İstanbul polisi, şüphelilerden birinin kullandığı minibüsün Erdek ilçesine gittiğini tespit etti. Hemen harekete geçen Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Doğanlar Mahallesinde bir adrese baskın düzenledi. Yapılan baskında, Memduh Paşa Yalısında gerçekleştirilen hırsızlık olayına karışan R.K isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüpheli R.K, İstanbul'dan gelen Asayiş ekiplerine teslim edildi.