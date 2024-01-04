Tarihi yol koruma altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesi Atçılar ve Seklik Mahallesi sınırlarında kalan antik yol kalıntısı, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından mercek altına alındı. Kurul tarafından bölgede yapılan incelemeler sonucu elde edilen bulgular ışığında bazı alanlar birinci derece arkeolojik sit ilan edildi. Antik yolun Roma Dönemi zamanında yapıldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de bahsedilen yolun Manisa-Bergama, Bergama-Menemen-Güzelhisar güzergâhı arasında kervan yolu olarak kullanıldığı belirtiliyor. Yolların devamının tahribatlar nedeniyle izlenemediği kurul raporunda yer aldı. Kurul ayrıca yol güzergâhında yer alan su kuyularını da kültür varlığı olarak tescil etti. Ertan GÜRCANER/SABAH