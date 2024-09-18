Tarihi yola koruma zırhı

İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan tarihi kervan yolu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Kervan yolu, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de yer almıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir'de arkeolojik sit alanlarına yenilerini ekledi. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tarihi kervan yolunu koruma altına aldı. Alınan karara göre tarihi yolun Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde bahsettiği Manisa-Bergama, Bergama- Menemen güzergâhlarında yer alan kervan yollarından biri olduğu düşünülüyor. 1.1-5 metre arasında genişliğindeki yolun bazı kısımlarında bozulmalar olduğu görüldüTarihi taş yol ise Bilgin Enerji Holding bünyesinde yer alan Bergama Rüzgâr Enerji Şirketi tarafından yapılmak istenen GES projesinin tehdidi altında idi. Projenin ilk aşamasında arkeolojik sit sahası, GES alanının içerisinde yer alıyordu. İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün uyarısı doğrultusunda bu alanlar proje sınırının dışına çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda İzmir ili, Bergama ilçesi, İsmailli Mahallesi, orman niteliğindeki 102 ada, 235 parselin bir kısmında tespit edilen alanın İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlendiği ve söz konusu yerin proje alanının dışına çıkarıldığı ifade edildi.