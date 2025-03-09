Tarihimiz balkanlara açılıyor

Yurdun her köşesinde boy gösteren Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Balkan turu kapsamında ilk olarak 12-19 Mart tarihleri arasında Kosova'da olacak. 21-28 Mart tarihleri arasında Arnavutluk'ta, 4-7 Nisan tarihleri arasında ise Karadağ'da boy gösterilecek. Tur kapsamında 4'üncü durak, 9-11 Nisan tarihleri arasında Bosna-Hersek olacak. 13-16 Nisan tarihleri arasında Sırbistan'da, 17-24 Nisan tarihleri arasında ise Kuzey Makedonya'da Çanakkale ruhu anlatılacak. Turun son durağı, 27 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan olacak. Gelişmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan Çanakkale Savaşları Mobil Müzemiz gönül coğrafyamız Balkanlar'a doğru yola çıkıyor. Soydaşlarımızla bir araya gelecek, ecdadımızın kahramanlık destanlarını ve unutulmaz hatıralarını paylaşacağız. Çanakkale ruhunu yaşatmak, milletimizin şanlı tarihini gelecek nesillere aktarmak için bu önemli yolculuğu başlatıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.