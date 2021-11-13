Tarihin canlı tanığı vefat etti! Çocukluğunda gördüğü Atatürk’ü herkese anlatırdı

Kocaeli Kartepe İlçesi Atakent Mahallesinde oturan, 6 çocuk annesi Resmiye Çetin (95) yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çocukluğunda görme fırsatı yakalayan ve onu kendi ifadeleri ile her fırsatta yeni nesillere anlatan, aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde, okumuş olduğu Cumhuriyet ile Atatürk şiirleri ile gönüllerde taht kuran Resmiye Çetin'in cenazesi Kartepe İlçesi Ketenceler Köy Mezarlığında toprağa verildi. Koca çınar Çetin'in vefatı, Kocaelileri derinden üzdü.