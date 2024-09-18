Tarihle yakalandılar… Hepsini satacaklardı…

"Tarihi Eser" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Fatih İlçesi'ndeki üç adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Üç kişi "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Klasik ve Batılılaşma Dönemi Osmanlı İmparatorluğu, Yunan İmparatorluğu, Erken Roma ve Geç Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu Dönemleri'ne ait farklı ebat ve boyutlarda 435 tarihi eser sikke ele geçirildi. Sikkelerin altın, bronz ve gümüş olduğu tespit edildi.

TAMAMI KORUMA ALTINA ALINDI

Adreslerde ayrıca Hristiyanlık (Ortodoks/Katolik) inancına ait olduğu değerlendirilen, üzerinde Hz. İsa, Hz. Meryem ve Hristiyanlık inancı gereği ulvi kabul edilen aziz ve azizelerin resmedildiği ahşap malzemelerden imal edilmiş farklı boyut ve ebatlarda 199 adet ikona da bulundu. Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri'ne ait olan ve halkın sosyal, ekonomik ve kültürel miras değerlerini yansıtan, günümüzde imal ve devamı bulunmayan çeşitli malzemelerden imal edilmiş 162 etnografik eser de ele geçirildi. Operasyonda toplam 796 adet tarihi esere el konulduğu ifade edildi. Ele geçirilen ve koruma altına alınan tarihi eserlerin İstanbul Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği vurgulandı.