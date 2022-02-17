Tarık Suresi Okunuşu Ve Anlamı! Tarık Suresi Arapça Türkçe Oku - Faziletleri ve Tefsiri

Tarık Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 17 ayetten oluşmuş ve adını ilk ayetinde geçen "et-Târık" kelimesinden almıştır. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan Tarık Suresi Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı için doğru yerdesiniz. İnsanın yaratılışı, öldükten sonra dirilişi, yapılan her şeyin kaydedildiği, inkâr eden kişilerin tuzaklarının er ya da geç bozulacağı gibi konulara yer veren Tarık Suresinin Arapça Türkçe okunuşu ve meali için detayları inceleyeniz.
Tarık Suresi Okunuşu
1- Ve-ssemâ-i ve-ttârik
2- Vemâ edrâke mâ-ttârik
3- Ennecmu-śśâkib
4- İn kullu nefsin lemmâ 'aleyhâ hâfiz
5- Felyenzuri-l-insânu mimme hulik
6- Hulika min mâ-in dâfik
7- Yahrucu min beyni-ssulbi ve-tterâ-ib
8- İnnehu 'alâ rac'ihi lekâdir
9- Yevme tublâ-sserâ-ir
10- Femâ lehu min kuvvetin velâ nâsir
11- Ve-ssemâ-izâti-rrac
12- Vel-ardi żâti-ssad
13- İnnehu lekavlun fasl
14- Vemâ huve bil-hezl
15- İnnehum yekîdûne keydâ
16- Ve ekîdu keydâ
17- Femehhili-lkâfirîne emhilhum ruveydâ
Tarık Suresi Anlamı
1- Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!
2- O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?
3- Karanlığı delen yıldızdır.
4- Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.
5- İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
6- O, atılan bir sudan yaratıldı.
7- O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.
8- Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kadirdir;
9,10- Bütün sırların ortaya dökülüp de insanın ne bir gücü ne de yardımcısının bulunacağı gün.
11,12,13- Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve bitkiyle yarılan yere ki Kur'an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
14- O asla bir şaka değildir
15- Onlar bir tuzak kuruyorlar;
16- Ben de bir karşı plan hazırlıyorum.
17- Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.
Tarık Suresi Konusu
Tarık Suresinde başlıca aşağıdaki konulara yer verilmiştir.
Tarık Suresi Nuzül
Tarık Suresi, Beled sûresinden sonra ve Kamer sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Mushaftaki sıralamada seksen altıncı ve iniş sırasına göre otuz altıncı sure olarak bilinir.