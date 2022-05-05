Kaybolduktan 4 gün sonra dere kenarında bulunan Tarık taburcu oluyor

Kars'ın Halefoğlu Köyünde 1 Mayıs'ta arkadaşları ile hayvanları otlatmaya giden ve yağmurlu havada evine dönmek isterken kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun, 4 gün sonra köyün 8 kilometre uzaklığında bulunan bir dere kenarında bulundu.

Kaybolduğu bölgede bulunan gölete düşüp boğulduğu düşünülen çocuğun bulunması ile Halefoğlu ve civar köylerde adeta bayram havası yaşandı. Bulunduğunda hemen hastaneye kaldırılan Tarık'ın ilk tedavisi Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. 4 gün boyunca aç susuz kalan çocuğun iç organlarında deforme olup olmadığının geniş tespiti için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevki gerçekleştirildi.

Van'da gerçekleştirilecek olan tetkik ve tedavilerin ardından Tarık'ın taburcu edilmesi bekleniyor. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Tarık 4 gün sonra bulundu: Şimdi bayram oldu