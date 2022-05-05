Haberler Yaşam Haberleri Kaybolduktan 4 gün sonra dere kenarında bulunan Tarık taburcu oluyor
Giriş Tarihi: 5.5.2022 10:16 Son Güncelleme: 5.5.2022 10:34

Kaybolduktan 4 gün sonra dere kenarında bulunan Tarık taburcu oluyor

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Kaybolduktan 4 gün sonra dere kenarında bulunan Tarık taburcu oluyor

Kars’ta kaybolan ve 4 gün sonra bulunan 12 yaşındaki Tarık, Van’a sevk edildi. Van’da detaylı sağlık taramasından geçecek olan küçük çocuk, ardından taburcu edilecek.

Kars'ın Halefoğlu Köyünde 1 Mayıs'ta arkadaşları ile hayvanları otlatmaya giden ve yağmurlu havada evine dönmek isterken kaybolan 12 yaşındaki Tarık Altun, 4 gün sonra köyün 8 kilometre uzaklığında bulunan bir dere kenarında bulundu.

Kaybolduğu bölgede bulunan gölete düşüp boğulduğu düşünülen çocuğun bulunması ile Halefoğlu ve civar köylerde adeta bayram havası yaşandı. Bulunduğunda hemen hastaneye kaldırılan Tarık'ın ilk tedavisi Devlet Hastanesinde gerçekleştirildi. 4 gün boyunca aç susuz kalan çocuğun iç organlarında deforme olup olmadığının geniş tespiti için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevki gerçekleştirildi.

Van'da gerçekleştirilecek olan tetkik ve tedavilerin ardından Tarık'ın taburcu edilmesi bekleniyor. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Tarık 4 gün sonra bulundu: Şimdi bayram oldu

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Kaybolduktan 4 gün sonra dere kenarında bulunan Tarık taburcu oluyor
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