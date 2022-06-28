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Giriş Tarihi: 28.6.2022 17:10 Son Güncelleme: 28.6.2022 19:37

Tarım Bakanı Vahit Kirişci Çaydeğirmeni'nde afete kalan esnaf ve üreticileri ziyaret etti

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Tarım Bakanı Vahit Kirişci Çaydeğirmeni’nde afete kalan esnaf ve üreticileri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 27 Haziran akşamı Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesinde Yeni Mahalle ve Çay Mahallesinde yağan yağmur sonrasında afete maruz kalan esnaf ve üreticileri ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hasar tespitlerinin yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili bürokratlara gerekli talimatı verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci beraberinde AK Parti Milletvekilleri, il başkanı ve ilçe başkanı ile birlikte Çaydeğirmeni'ne giderek, burada yaptığı incelemelerde kendisine Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş bilgi aktardı.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ziyaret nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile milletvekillerine teşekkür ederken, "Mevlam bu sıkıntıları bir daha yaşatmasın inşallah" dedi.

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Tarım Bakanı Vahit Kirişci Çaydeğirmeni'nde afete kalan esnaf ve üreticileri ziyaret etti
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