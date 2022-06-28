Tarım Bakanı Vahit Kirişci Çaydeğirmeni’nde afete kalan esnaf ve üreticileri ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, hasar tespitlerinin yapılması ve mağduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili bürokratlara gerekli talimatı verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci beraberinde AK Parti Milletvekilleri, il başkanı ve ilçe başkanı ile birlikte Çaydeğirmeni'ne giderek, burada yaptığı incelemelerde kendisine Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş bilgi aktardı.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş ziyaret nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile milletvekillerine teşekkür ederken, "Mevlam bu sıkıntıları bir daha yaşatmasın inşallah" dedi.